Москва, 11 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Теперь для России Владимир Зеленский — политический труп, и Россия спокойно готова ждать момента, когда этот труп врага России и еврейского народа проплывет мимо нас, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в понедельник, 11 октября, комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Украина

Как сообщалось ранее, Медведев опубликовал в газете «Коммерсантъ» статью«Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». «Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные», невежественные и необязательные, отметил автор.

Нужно «дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — резюмировал Медведев.

«Статья Медведева — сенсация. И сенсация вовсе не потому, что сказал Медведев. Это, прямо говоря, давно известно. Сенсация состоит в том, что это сказал традиционно вежливый Медведев. Сенсация также в том, что это сказал заместитель Путина в высшем совещательном органе президента России. Сенсация также в том, что это сказано именно в те дни, когда правящая Украина отмечала свою фальшивую и лицемерную память о жертвах Бабьего Яра — десятках тысяч еврейских жертв гитлеровцев и их украинских пособников. Президент Украины Зеленский отмечал эту годовщину в присутствии президентов Германии и Израиля, но не для того, чтобы почтить память жертв, а для того, чтобы адвокатировать украинских гитлеровцев. Как верно сейчас отметил один из ведущих российских специалистов по иудаизму и еврейской проблематике русской культуры Леонид Фридович Кацис, одно из высших должностных лиц России напомнило президенту Зеленскому о том, что он — еврей-предатель своего еврейского народа перед лицом неонацизма, предатель над могилами десятков тысяч гитлеровских жертв. И поэтому — почти не человек. В такой квалификации, конечно, политически люди долго не живут. Поэтому теперь для России Зеленский — политический труп. И Россия спокойно готова ждать момента, когда этот труп врага России и еврейского народа проплывет мимо нас. А это произойдет неизбежно. Это хорошая новость для России, для нашего политического класса и для нашей политической риторики: Москва, наконец, учится говорить правду прямо. К сожалению, есть в этом ярком выступлении товарища Медведева два грустных обстоятельства. Первое: согласно положению, Совет безопасности РФ не занимается внешней политикой, а занимается только безопасностью. Я понимаю, что вся внешняя политика в отношении Украины — это сплошная безопасность, вернее, сплошные опасности, угрожающие России. Но межведомственный смысл выступления Медведева должен причинить особую ведомственную грусть главе МИД России товарищу Лаврову, потому что главный герой отвергаемых Медведевым бессмысленных отношений с нынешней Украиной, главное действующее лицо бессмысленных отношений с осуждаемой Украиной — именно товарищ Лавров. Я понимаю, что он не только обязан, но и вынужден поддерживать практику бессмысленных отношений с врагом, который прямо и откровенно, непрерывно называет себя таким врагом. А ведомая нашей властью дипломатия до этой секунды, до этой минуты, до этой статьи Медведева делала вежливое лицо. Одним словом, у Лаврова сегодня тоже не праздник. Далее. Тот факт, что недавно Россия нашла и назвала среди наших ближайших соседей такую страну, как Чехия, недружественной, но не назвала таковыми еще более озверело недружественные по отношению к России, прямо русофобские по отношению к России Литву, Латвию, Эстонию в ряду недружественных, говорит о том, что плохо у нас в этом хозяйстве, непоследовательно как-то, нечестно, неубедительно, лицемерно и трусливо. И вот мужественная по своей простейшей, элементарной правдивости статья Медведева обнажает не только паралич вежливости известного своим красноречием Лаврова, но и обнажает паралич ясности в нашей дипломатии и внешней политике в том, что касается враждебных действий против России. 76 лет назад товарищ Сталин говорил, объявляя о начале войны СССР против Японии: 40 лет (после поражения в русско-японской войне) мы, люди старшего поколения, ждали этого часа. Вот так и мы, современные люди старшего поколения, десятилетиями ждали от нашей власти называния вещей их именами. Но бац: среди недружественных ближайших соседей оказалась одна Чехия и не оказалось ни одного из вышеупомянутых людоедов. Логично было бы назвать вот такую, описанную Медведевым Украину такой же недружественной. И вообще пошерстить по периметру и зафиксировать всех русофобов-буйнопомешанных в том состоянии, в котором они себя демонстрируют», — отметил Модест Колеров.