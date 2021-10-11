Белград, , 13:13 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Белграде проводит встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Переговоры проходят на полях юбилейного форума Движения неприсоединения.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале своей встречи Лавров и Чавушоглу обменялись приветствиями, после попросили представителей СМИ покинуть переговорную комнату.

Напомним, Движение неприсоединения было учреждено в октябре 1961 года в Белграде. Оно объединило 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своего рабочего визита в Белград 11 октября примет участие в заседании Движения неприсоединения по случаю 60-летия данного объединения.