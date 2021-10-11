Бишкек, 11 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения призывает Евросоюз поделиться с Киргизией, Таджикистаном, Украиной и Арменией вакцинами от коронавируса, но на сей раз сделать это до того, как у препарата почти закончится срок годности. Об этом заявил спецпредставитель ВОЗ Витянис Андрюкайтис, передают киргизские СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, европейские страны до последнего держат противокоронавирусную вакцину на своих складах, поскольку не хотят ею делиться.

«А потом отдают, когда до окончания срока хранения остаётся две недели», — констатировал представитель Всемирной организации здравоохранения.

Также он сообщил, что в некоторых регионах мира не хватает вакцины, поэтому Европейский союз закупил 700 млн доз препаратов от коронавируса для стран третьего мира.

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