Москва, 11 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Телеграм-канале Новости Москвы опубликовали видео, на котором запечатлена огромная очередь около расположенного на Кутузовском проспекте БЦ «Президент плаза». По информации канала, она состоит из пришедших сдавать ПЦР-тест сотрудников СБЕРа.

Виктор Мараховский Очередь

Напомним, что с 11 октября в Москве в 20 точках города стало доступно бесплатное экспресс-тестирование на антиген к COVID-19: в МФЦ и торговых центрах.

Пройти тест можно бесплатно, процедура займет не более 15 минут. Для того, чтобы пройти скрининговое исследование взрослым понадобится паспорт и при наличии полис ОМС, от детей требуют свидетельство о рождении.