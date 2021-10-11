Москва, 11 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Человечество сможет побороть пандемию коронавируса менее чем за два года. Такое прогноз 11 октября сделал врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Во время мероприятия представители СМИ попросили оценить эксперта заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что пандемию удастся побороть примерно в течение двух лет.

«Мы победим её раньше, это абсолютно верно. У ВОЗа есть такие основания говорить, с учетом охвата прививками в крупнейших странах», — ответил Онищенко.