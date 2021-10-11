Белгород, 11 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Белгородской области 11 октября впервые подтверждены 243 случая заражения коронавирусом, что на семь больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 подано 277 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 56 264 носителя инфекции. Справились с заражением 49 246 человек, из них 19 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 218 пациентов.

Госпитализированы в стационары 1 662 человека, в том числе 69 — на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 4 138 жителей региона, на самоизоляции находятся 15 069 белгородцев.

Две прививки от COVID-19 получили 716 506 человек, всего на вакцинацию записались 765 934 добровольца.