Москва, 11 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Чтобы оперативно выявлять новые заражения московские власти приняли решение дать горожанам возможность пройти экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 в МФЦ и торговых центрах. Об этом 11 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Москвы.

Hhs.gov Тестирование на COVID-19. США

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Как ранее заявила вице-мэр Анастасия Ракова, с 11 октября бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу. В частности, ежедневно с 10:00 до 22:00 провериться можно во флагманских офисах «Мои документы»: в ТЦ «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, дом 2), ТЦ Columbus (Кировоградская улица, дом 13а), ТРЦ «Щелковский» (Щелковское шоссе, дом 75), ТРЦ «Метрополис» (Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8), в здании магазина «Леруа Мерлен» (Рязанский проспект, дом 2, корпус 3), ТЦ «Спектр» (Новоясеневский проспект, дом 1).

Тестирование также доступно в центрах госуслуг районов: Крылатское (Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1), Лосиноостровский (Изумрудная улица, дом 18), Митино (Новотушинский проезд, дом 10), Некрасовка (улица Маресьева, дом 1).

Наконец, можно обратиться и в точки в ГУМе, ЦУМе, «Рио» на Дмитровском шоссе, «Рио» на Ленинском проспекте, «Л-153» (Люблинская ул.), «Ереван Плазе» (Большая Тульская ул.), «Калейдоскопе» (Сходненская ул.), «Океании» (Кутузовский проспект), «Щуке» (Щукинская ул.), фуд-молле «Депо» (Лесная ул.).

Также стоит напомнить, что при подозрении на заболевание на дому бесплатно пациентам экспресс-тест и ПЦР-тест делают сотрудники поликлиник. Кроме того, доступна запись на ПЦР-тестирование в поликлиниках Москвы.

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