Москва, 11 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. На кампанию по вакцинации от коронавируса в России идет информационно-террористическая атака. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению эксперта, речь идет о настоящей гибридной наступательной операции на прививочную кампанию в России.

«Есть спланированная информационно-террористическая атака, направленная на дискредитацию вакцин. Хотя национальные органы её признают и эта работа, как мы видим, идет эффективно, потому что сегодня вакцинация — это противостояние общества и медицины», — сказал Онищенко.