Ташкент, 11 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал на встрече с жителями Кашкадарьинской области страны о том, что ему ежедневно докладывают о ситуации в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Утром спрашиваю, что случилось на узбекско-афганской границе. 30−40 минут меня информируют об этом», — рассказал президент.

Мирзиёев также сообщил, что власти Узбекистана ведут переговоры с новыми лидерами Афганистана.

«Наша единственная цель — предотвратить обстрел Узбекистана из Афганистана», — указал президент.

Он также подчеркнул, что «когда я возглавил республику, у нас были приграничные проблемы с соседями. Большинство из них мы решили путем переговоров».