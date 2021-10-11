Белград, 11 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Миру нужен общий план по глобальной вакцинации от COVID-19. Такое мнение 11 октября высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении на юбилейном заседании высокого уровня в честь 60-летия Движения неприсоединения в столице Сербии Белграде.

United States Mission Geneva Антониу Гуттериш

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«Я давно пытаюсь протолкнуть план глобальной вакцинации, мы действительно хотим, чтобы все страны мира имели высокий уровень вакцинации», — сказал он.

Также Гутерриш добавил, что, по его мнению, для упрощения этой ситуации ООН необходимо решить проблемы списания долгов других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашевпредложил ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19.