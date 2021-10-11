Нижний Новгород, 11 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки 36 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это рекордное число смертей за сутки с начала пандемии.

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Накануне сообщалось также о 35 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6972 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 октября в регионе выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 641 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 176 405 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9224 человека.