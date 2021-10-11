Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ростовской области за выходные резко сократилось число желающих принять участие в прививочной кампании. Это следует из сводки, опубликованной 11 октября на сайте донского правительства.

Glava.rk.gov Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

В настоящее время привились от COVID-19 пока только 1 602,69 тыс. человек (+ 1 095 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 516,29 тыс. человек (+ 1 068 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области внесены изменения в документ об обязательной вакцинации от COVID-19. Перечень работников, которые должны принять участие в прививочной кампании против коронавируса, заметно расширен.