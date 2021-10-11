Афины , 11 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Греции правительственная группа посетила пострадавшие от пожаров районы Василика и Агия-Анна на севере Эвии, чтобы оценить ущерб от стихии: накануне районы пострадали от сильных осадков, сообщает AMNA 11 октября.

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Заместитель министра по климатическим кризисам и гражданской защите Эвангелос Турнас и заместитель министра сельского развития Симос Кедикоглу вошли в состав правительственной команды.

Пострадавшим от стихии людям обещают оказать помощь, в том числе в восстановлении повреждений. Финансирование в размере 20 миллионов евро будет направлено в северную Эвию 11 или 12 октября.