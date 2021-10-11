Москва, 11 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу состоялась в Москве 11 октября.

Kevin Gong Пляжный футбол

Московский «Локомотив» сыграет в группе А. Его соперниками будут бразильский клуб «Васко да Гама», парагвайский «Насьональ» и испанский «Леванте».

Соперниками московского «Спартака» по группе B станут португальская «Брага», японский «Токио Верди» и минское «Динамо».

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 27 по 30 октября в Москве на «ЦСКА-Арене». Москва примет турнир третий раз подряд, до этого он проходил в Бразилии.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. Последние два раза чемпионом становилась «Брага». Также турнир выигрывали «Локомотив» (2012, 2017), испанская «Барселона» (2015), бразильские «Коринтианс» (2013) и «Васко да Гама» (2011).

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