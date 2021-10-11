Цхинвал, 11 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 11 октября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 6904 носителя SARS-CoV-2, из них 5460 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1444 носителя коронавируса.

Кочиева отметила, что в ближайшие дни пройдёт заседания оперштаба по защите населения от эпидемии. На нём примут решение о том, какие меры будут приняты в республике.

Днём ранее, в Южной Осетии выявили 80 случаев заражения коронавирусом. 40 человек за это время были признаны выздоровевшими.