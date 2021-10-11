Москва, 11 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. С начала 2021 года стоимость подержанных машин в возрасте пяти лет на российском авторынке выросла на 9 — 11%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Michael Gil Автомобили

Так, стоимость пятилетней Lada Vesta составляет на вторичном авторынке 600 тысяч рублей. Данная модель является самой доступной в России. С января по сентябрь 2021 года Vesta стала дороже на 9% или на 45 тыс. рублей.

В начале текущего года на вторичном авторынке России можно было найти пятилетнюю модель иностранных брендов в районе 600 тыс. рублей. В сентябре средняя стоимость таких автомобилей выросла до 700 тыс. рублей.

Больше всего выросли цены на Volkswagen Polo — на 11% или на 75 тыс. рублей. Подержанный Hyundai Solaris также подорожал на 11%, но в денежном эквиваленте это составило 68 тыс. рублей.

Напомним, средняя стоимость 3-летних автомобилей в России с января по сентябрь 2021 года выросла на 11%.

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