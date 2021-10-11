Екатеринбург, 11 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Свердловской области 10 октября обнаружили 565 случаев COVID-19. Из них 132 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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Всего в регионе выявлено уже 144 886 заразившихся. Вылечились 133 138 человек.

Зарегистрировано ещё 42 случая смерти от COVID-19. С начала пандемии их количество достигло уже 6773.