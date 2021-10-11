Афины , 11 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 всего населения мира в максимально возможной степени — это путь, который приведет к быстрому и безопасному завершению пандемии. Об этом заявил недавно назначенный глава греческой Национальной организации общественного здравоохранения (EODY) Теоклис Заутис в интервью Афино-Македонскому информационному агентству 11 октября.

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Однако он отметил, что даже сегодня остается «чрезвычайно трудно предсказать развитие пандемии».

«Первая серьезная проблема, с которой нам предстоит столкнуться, — сказал Заутис, — это важная работа по информированию граждан о преимуществах вакцинации».

Он подчеркивает: надлежащая информация является союзником для положительной реакции граждан, граждан нужно целенаправленно и полно информировать по этим вопросам.

«Сокращение госпитальных инфекций и устойчивости к антибиотикам, пропаганда культуры вакцинации, оцифровка услуг EODY и акцент на профилактике станут ключевыми столпами нашей политики», — сказал он, добавив, что «дорожная карта» этой политики будет представлена в течение следующих нескольких дней.

Президент EODY также упомянул о планировании коек интенсивной терапии в педиатрических больницах в связи с пандемией. Как он пояснил, ситуация требует, чтобы власти были готовы к любому развитию событий, независимо от объективно хорошей картины настоящего момента в том, что касается работы школ.