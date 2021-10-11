Москва, 11 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В России необходимо ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Александр Лукашев.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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По его словам, в период пандемии коронавируса система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, и отказ от вакцинации делает ситуацию только хуже. Специалист подсчитал, что лечение одного больного COVID-19 обходится государству на сумму около 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить примерно 500 тысяч рублей.

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», — сказал Лукашев.

Он полагает, что наиболее верным решением был бы ввод штрафа на сумму в пять тысяч рублей ежемесячно для лиц, отказывающихся прививаться. По мнению вирусолога, эта мера в первую очередь должна коснуться лиц, находящихся в группе риска.