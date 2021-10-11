Москва, 11 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов перечислил способы минимизации рисков быть инфицированным коронавирусом при контакте с заболевшими.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, если дома появился член семьи с ПЦР-положительным тестом, то необходимо «открыть окна и проветрить, не простудив человека сквозняком, потому что вирус улетает».

«Самому в первую очередь надеть маску, перед этим можно умыться, если вы как-то помогали этому больному. Сделать влажную уборку со средством, содержащим хлор. Полы протереть, поверхности все. Это действительно уменьшит количество вирусов», — сказал он RT, добавив, что такие процедуры нужно делать чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 сильно ослабляет организм, повышая риски заражения ОРВИ.

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