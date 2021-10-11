Москва, 11 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. За сутки в Москве от коронавирусной инфекции умер 71 человек, сообщили 11 октября в столичном оперативном штабе, опубликовав свежую статистику по заболеваемости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее, 10 октября, в столице скончались 72 пациента. В настоящее время оборудование для искусственной вентиляции лёгкий поддерживает жизни 515 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, летальность от COVID-19 в Москве является одной из самых низких в России. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.