Афины , 11 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Греции выявили 1358 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 10 октября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 676 799 случаев инфицирования. Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрировали 30 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 135.

В общей сложности 333 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 81,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. Были госпитализированы еще 206 пациентов.