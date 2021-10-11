Белград, , 14:32 — REGNUM В Белграде 11 октября стартовал двухдневный саммит в честь 60-летия учреждения Движения неприсоединения. В саммите принимает участие более 105 стран, девять делегаций международных организаций и 40 министров иностранных дел.

Белград ZlatanJovanovic

Президент Сербии Александр Вучич открыл мероприятие словами о том, что «международное сотрудничество — это единственный путь для достижения общего благосостояния человечества».

«Уважаемые друзья, добро пожаловать домой! Белград принимал и будет принимать всех людей, которые настроены мирно», — процитировал слова Вучича телеканал Н1.

Вучич подчеркнул, что Сербия, как правовая наследница Югославии, являвшаяся учредителем Движения неприсоединения и ООН, выступает за многополярный мир

Напомним, что Россия впервые участвует в саммите движения в качестве наблюдателя. Её представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.