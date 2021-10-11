Москва, 11 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В рамках снижения летальности от COVID-19 в России, вероятно, следует пересмотреть методику лечения этого заболевания. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«При том, что вирус один и тот же и меры те же самые, каких-то значимых скоплений населения тоже не отмечено, нужно разбираться в лечении», — сказал Онищенко.

По его словам, причина относительно высокой летальности от COVID-19 в России может заключаться в жестких стандартах лечения, которым обязан следовать врач.

«Был период до страховой медицины, когда нет жёсткого стандарта, который врач должен соблюдать. Безусловно нужно смотреть на вариант лечения. Нужно смотреть на стандарты лечения. Если раньше врач сам мог выбирать, варьировать, этим я, скорее всего, объясняю (уровень летальности от COVID-19 в России — прим. ИА REGNUM). Нужно разбираться со стандартами лечения, другого я здесь не вижу», — отметил академик РАН.