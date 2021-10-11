Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 58 до 85 лет и девять мужчин в возрасте от 51 года до 83 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стал 7 121 пациент.