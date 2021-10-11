Москва, 11 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявили 5002 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщили в оперативном штабе столицы.

Коронавирус

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Суточный прирост накануне, 10 октября, составил 4610 случаев. Таким образом, растёт число новых случаев заражений, выявленных тестированием.

За сутки госпитализация потребовалась 1084 пациентам, оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживает жизни 515 человек.

Также в штабе сообщили, что в Москве от ковида за сутки умер 71 человек.