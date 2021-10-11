Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Ростовской области обновлён рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. Положительный результат теста на коронавирус получили ещё 540 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (175), Новочеркасске и Шахтах (по 17), Волгодонске (16), Новошахтинске и Таганроге (по 15), Азове и Каменске-Шахтинском (по 14), Батайске (11). 19,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 20,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 144 305 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 123 748 человек.