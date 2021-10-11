Москва, 11 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Летальность от COVID-19 в Подмосковье одна из самых низких в стране. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Московская область имеет сегодня летальность 1,79%», — сказал Онищенко.

Для сравнения, в Нижегородской области этот показатель составляет 3,94%, что должно стать предметом глубокого анализа, отметил академик РАН.

«Свердловская область — 4,64%, Воронеж — 3,28%, Красноярский край — 5%», — привел показатель летальности в других регионах Онищенко.