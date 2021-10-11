Москва, 11 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В московском кампусе Высшей школы экономики (ВШЭ) 149 человек болеют коронавиурсной инфекцией, сообщается 11 октября на сайте вуза.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Среди заболевших — 111 студентов, три лицеиста, а также 35 сотрудников вуза. В вузе уточнили, что на дистанционном обучении сейчас находятся 1100 студентов.

«В общежитиях на данный момент — семь студентов с диагнозом COVID-19, ещё 50 студентов — на изоляции по контакту с заболевшими», — говорится в сообщении на сайте.