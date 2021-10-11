Москва, 11 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Уровень летальности в Санкт-Петербурге примерно в два раза выше, чем в Москве. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Такие крупные мегаполисы, которые сегодня определяют погоду, как Санкт-Петербург имеют летальность 3,49%», — сказал эпидемиолог.

Для сравнения, уровень летальности от COVID-19 в Москве составляет 1,77%, отметил академик РАН.

«Это серьезно, надо разбираться почему такое происходит в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Онищенко.