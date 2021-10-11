Москва, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 957 человек за последние сутки, сообщает 11 октября оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточная смертность, превышающая 900 летальных исходов, фиксируется в стране шестой день подряд. Накануне ковид унёс жизни 962 человек.

Всего в стране, по данным штаба, коронавирусная инфекция стала причиной смерти 217 372 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в стране выявили 29 409 заражений коронавирусом, что является вторым показателем за всю пандемию.