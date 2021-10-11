Кишинёв, 11 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В клиниках Кишинёва заняты почти все места, оборудованные для пациентов с COVID-19. Об этом 11 октября сообщил на заседании мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

Mos.ru Койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Глава города отметил, что осталась одна больница в Кишинёве, которую можно задействовать для приёма тех, кто переносит коронавирус в тяжёлой форме.

«Остаётся только муниципальная больница Георгия Палади. Мы можем активировать там ещё 310 коек, — сказал Чебан. — Эта больница последняя, которую можно активировать из списка муниципальных больниц».

Он добавил, что совместно с минздравом республики будет обсуждаться вопрос о том, что необходимо предпринять в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации в стране.

Стоит отметить, что в Кишинёве последние три недели растут темпы распространения коронавируса. Треть выявленных в стране случаев заражения приходится на столицу.