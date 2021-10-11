Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 11 октября в федеральном оперштабе. Это на 109 случаев больше, чем было выявлено в предыдущие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смерть от COVID-19 за минувшие сутки в Петербурге наступила у 63 человек, это на один летальный случай меньше, чем сутками ранее, когда был установлен максимальный уровень суточной смертности с лета 2021 года.

Нарастающим итогом в Петербурге за время пандемии выявлено 647 623 случая инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Из числа заболевших выздоровели 595 735 человек, в том числе за последние сутки выписан 371 человек. Скончались от ковида уже 22 509 петербуржцев. В городе произошло более 420 смертей от COVID-19 в расчете на 100 тыс. населения. Это самый высокий показатель в России.