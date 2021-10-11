Москва, 11 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Вакцинация в России добровольная, предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил первый зампред комитета Госдумы VII созыва по госстроительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Михаил Емельянов

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"Вакцинация — это дело добровольное», — напомнил Емельянов.

Кроме того, указал парламентарий, для установления штрафов необходимы юридические основания. Он напомнил, что в федеральном законодательстве о вакцинации не были прописаны группы высокого риска, не прописаны и сами болезни, которые требуют вакцинации.

«Этого сделано не было. Поэтому с точки зрения КоАП введение штрафов преждевременно», — разъяснил Емельянов.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19.

Вместе с тем в июне 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в Национальный календарь вакцинации. Согласно постановлению правительства №825 от 1999 года, представители социально значимых профессий должны быть привиты против указанных в нем заболеваний. Однако второе чтение документ не прошел. Государственная дума не стала 15 июня рассматривать во втором чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, поскольку в нем не уточнялся вопрос добровольной вакцинации.