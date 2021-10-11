Москва, 11 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Летальность от COVID-19 в Москве является одной из самых низких в России. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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«Москва привила от населения (общего количества — прим. ИА) 39,5%. По взрослому населению — 47,7%», — сообщил Онищенко.

Как следствие, летальность по Москве составляет 1,77%, что значительно ниже, чем в среднем по стране и ниже, чем по миру, указал академик РАН.