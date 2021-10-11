Москва, 11 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 29 409 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 804 774.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 957 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 27 372.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 873 579 человек вылечились от нового заболевания, 15 460 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 28 647 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.