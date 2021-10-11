Москва, 11 октября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В России число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 29 409 и составило 7 804 774 случая. Об этом 11 октября сообщает федеральный оперштаб, опубликовавший свежую статистику.

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Новые случаи заражения выявлены во всех регионах страны. У 8,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

Отметим, что сутками ранее в стране выявили 28 647 новых носителей вируса, следовательно, отмечается увеличение суточного прироста. Кроме того, показатель является вторым по числу заражений за всё время пандемии.

Среди регионов лидируют Москва (5002 случая), Санкт-Петербург (2931) и Подмосковье (2184).

За сутки умерли от ковида 957 человек — шестой день подряд смертность превышает 900 человек.