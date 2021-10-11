Новосибирск, 11 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2359 пациентов, в том числе 46 детей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 288 человек, на ИВЛ — 48 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 585 455 тестов на коронавирус.