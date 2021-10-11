Новосибирск, 11 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 октября, за минувшие сутки было выявлено ещё 174 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 180 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 66 лет, 67 лет, 75 лет, 84 года, 95 лет и женщины в возрасте 54 года, 64 года, 68 лет, 74 года, 80 лет, 82 года, 82 года, 84 года, 85 лет. Всего в регионе умерли 3127 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 65 473 случая заражения коронавирусом, в том числе у 5733 детей; 51 502 пациента полностью выздоровели (+32 за сутки).