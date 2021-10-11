Москва, 11 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Летальность от коронавируса в США сократилась примерно в пять раз. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Летальность в США составляет 0,62%. Полгода назад она составляла 3 с лишним процента», — сказал академик РАН.

По его словам, такое снижение летальности стало следствием массовой вакцинации населения от коронавируса.

«Как заявил однажды Джо Байден (президент США — прим. ИА REGNUM), «мы привили большую часть населения». После этого он принял указ, заставив все государственные органы привиться, что я считаю очень правильным», — сказал Онищенко.