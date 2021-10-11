Москва, 11 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Цены на жильё в России, как ожидает Минстрой, стабилизируются во второй половине 2022 года. Об этом глава ведомства Ирек Файзуллин рассказал в опубликованном 11 октября интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Ирек Файзуллин "Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация [цен на жилье] во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке»

По словам министра, жильё востребовано по-прежнему, но предложение продолжает расти. Стоимость недвижимости, полагает он, кое-где снизится после реализации действующих сегодня правительственных программ.

В столицах крупных регионов спрос очень высокий. Там цены либо не меняются, либо растут, отметил Файзуллин. Кроме того, меньше становится ипотечных сделок.

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