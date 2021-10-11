Москва, 11 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19.

Pravo.ru КоАП РФ

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"Вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере для тех групп населения, где риск очень высокий», — сказал Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Штраф, по его мнению, мог бы составить 5 тыс. рублей.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») отреагировал на инициативу поговоркой.

«Как говорила моя покойная матушка: «Дураков не сеют, не жнут, они сами растут», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый КоАП, который проходит публичное обсуждение, содержит штрафы за отказ от обязательных прививок. Санкции могут быть применены только к тем, кто входит в профессиональные группы риска, то есть выполняет работу, связанную с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, разъяснили в Роспотребнадзоре.