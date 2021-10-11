Ташкент, , 10:45 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в VI встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Нур-Султан (сс) Ninara

Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана отметили, что заседание состоится в Нур-Султане 11−12 октября.

«В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, в том числе возможности для оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса», — сообщили в МИД Узбекистана.