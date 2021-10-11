Брянск, 11 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Брянской области 11 октября выявлено 299 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 743 теста. Выписаны после лечения 119 пациентов, 12 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус

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Всего в Брянской области подтверждено 68 427 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 62 806 человек. В летальной статистке на 11 октября 1 577 записей.

С начала пандемии в регионе проведено 843 392 исследования на коронавирус.