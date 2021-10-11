Тбилиси, 11 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Показатели темпов распространения коронавируса в Грузии в последнее время растут, что может быть признаком начала пятой волны эпидемии. Об этом заявил журналистам глава Национальной технической группы иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы в Тбилиси Иване Чхаидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По нашему прогнозу, такой рост случаев мог быть пятой волной в ноябре-декабре, и мы думали, что холодная погода будет периодом активации респираторных вирусов, но рост начался намного раньше», — сказал Чхаидзе.

Он отметил, что окончательные выводы медики сделают на этой неделе. Если тенденция роста темпов распространения коронавируса сохранится, то это будет означать, что пятая волна эпидемии в стране началась.

Стоит отметить, что в Грузии самой тяжелой была четвёртая волна эпидемии коронавируса. Больницы были переполнены, пришлось открывать для пациентов с COVID-19 полевые госпитали.