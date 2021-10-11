Москва, 11 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в торговых центрах и МФЦ, сообщили 11 октября в оперативном штабе Москвы.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Процедура занимает около 15 минут. Для проведения экспресс-тестов на антиген к коронавирусу используется скрининговый метод. В результате человек получит ответ на вопрос — вероятно ли заражение ковидом. Эффективность экспресс-тестов оценивается в 85%, при этом число ложноположительных результатов составляет всего 2%.

Пройти тест можно бесплатно, из документов требуется только паспорт.

В случае положительного результата, медицинский работник сразу же возьмёт бесплатный ПЦР-тест.