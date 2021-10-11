* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 10:24 — REGNUM Иракские спецслужбы поймали заместителя бывшего главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сами Джасима. Об этом премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми написал 11 октября в Twitter.

Глава иракского правительства отметил, что задержание Джасима стало одной из самых сложных зарубежных разведывательных операций. Сотрудники спецслужб выполнили её, пока их коллеги из сил безопасности «бдительно охраняли» выборы в иракский парламент.

Сами Джасим был заместителем уничтоженного главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади, отвечавшим за финансы. Он арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, сам аль-Багдади погиб в результате спецоперации США в подземном тоннеле на северо-западе Сирии в октябре 2019 года.

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