Сидней, Австралия, 11 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Локдаун нанес огромные убытки экономике Сиднея и всему штату в целом. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 11 октября в ходе пресс-конференции казначей штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Мэтт Кин.

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Напомним, что 11 октября в Сиднее отмечается «День свободы» — после 15 долгих недель локдаун был отменен. Однако новыми свободами смогут воспользоваться только полностью привитые от COVID-19 жители города.

«Сегодня мы знаем, что ограничения обходятся экономике примерно в 1 миллиард долларов в неделю. Это огромные деньги», — завил Кин, отметив, что эта сумма сократится вдвое, поскольку последние жесткие ограничения в штате были отменены.

«Нам нужно выходить из дома на улицу, призывать людей сходить в местный паб и выпить пива, подстричься, выпить кофе — поддержать бизнесы по всему штату, что приведет к росту нашей экономики», — добавил казначей.

Отметим, что сегодня премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте провел пресс-конференцию в необычном месте, а именно — в одном из местных баров в Сиднее, где он со своей командой выпил пива, тем самым финансово поддержав заведение.