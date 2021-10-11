Тбилиси, 11 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 17 711 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1530 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 635 583 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 602 372 победили инфекцию, в том числе 1848 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9269 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 23 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4514 пациентов, в оборудованных гостиницах — 703.

Днём ранее в Грузии после проведения 30 149 тестов выявили 2490 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2056 человек, умерли за сутки 25 пациентов с COVID-19.