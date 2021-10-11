Канберра, 11 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с коронавирусом в столице Австралии неоднозначная: несмотря на высокие темпы вакцинации местного населения Канберры и ее пригородов, число новых случаев заражения коронавирусом по-прежнему остается достаточно высоким. Об этом 11 октября сообщил телеканал Nine News.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно статистике местного минздрава, за последние 24 часа в Австралийской столичной территории выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Число активных случаев протекания COVID-19 увеличилось до 455. В настоящее время 18 человек получают медицинскую помощь в связи с заболеванием COVID-19.

По состоянию на 11 октября 97,8% жителей австралийской столицы старше 12 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19. 71,1% местного населения считаются полностью привитыми.

Всего за время нынешней вспышки коронавируса в Канберре от COVID-19 скончались шесть человек.